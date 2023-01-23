الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير خارجية السويد: «نرفض حرق الكتب المقدسة رغم حرية التعبير»

توبياس بيلستروم
توبياس بيلستروم

عرض الإعلامي أحمد موسى،  تصريحات وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والتي أكد فيها رفضه القاطع لحرق نسخة من المصحف الشريف والكتب المقدسة، رغم حرية الرأي والتعبير. 

الحكومة السويدية لا تؤيد حرق الكتب المقدسة على الإطلاق

وقال بيلستروم، خلال تصريحات له، مع مراسل برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحكومة السويدية لا تؤيد حرق الكتب المقدسة على الإطلاق، وتستنكر إحراق نسخة من القرآن الكريم؛ رغم دعم بلاده لحرية التعبير إلا أن ذلك لا ينطبق على قيام البعض بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وشدد وزير الخارجية السويدي، على أن مثل هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبادئ الاتحاد الأوروبي؛ والتي ترفض وجود مكان للكره على أساس العرق واللون. 

وكان بيلستروم، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.. تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، أؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها”. 

أحمد موسى وزير الخارجية السويدي حرق المصحف الشريف الكتب المقدسة حرية الرأي والتعبير احراق

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