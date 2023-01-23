مصر تفوز ببطولة التقاط الوتد للفردى والفرق للفروسية

حقق منتخب مصر لالتقاط الأوتاد للفروسية المركز الأول لمنافسات الفردي والفرق لالتقاط الأوتاد بالرمح في اليوم الأول لتصفيات كأس العالم للمنطقة الأولى والمقامة في مصر في مركز الخيالة بالبساتين بمشاركة 6 دول وسط افتتاح وتنظيم مميز تحت إشراف الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الأفريقي للفروسية وفي حضور رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد محمد بن عيسى الفيروز.

أشاد الحضور بالافتتاح والتنظيم المميز من جانب اتحاد الفروسية المصري وتوفير كافة الإمكانيات للفرسان وإشادة بمركز الخيالة بالبساتين والتجهيزات الخاصة .

في منافسات الفردي حقق فرسان مصر المراكز الثلاث الأولى حيث حقق غالي صفي الدين المركز الأول ومحمود زقزوق المركز الثاني ومحمد فوزي المركز الثالث.

أما منافسات الفرق جاء منتخبنا الوطني في المركز الأول وفي المركز الثاني السعودية وفي المركز الثالث الإمارات، حيث يشارك في البطولة (6) دول هي مصر والسعودية والإمارات وفلسطين وبريطانيا وماليزيا وسط تألق من لاعبي منتخب مصر للفروسية.

وتقام البطولة في ثلاث منافسات على ثلاثة أيام اليوم الأول انتهى اليوم لالتقاط الأوتاد بالرمح واليوم الثاني غدا الثلاثاء بمنافسات التقاط الأوتاد بالسيف ، واليوم الثالث والأخير يوم الأربعاء بمنافسات التقاط الحلقات.