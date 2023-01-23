الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مبادرة «حياة كريمة» تُطور الأسواق وتنظم عملية البيع داخل القرى النائية

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » الكثير من الخدمات في جميع المرافق التي يعتمد عليها المواطنين بشكل كبير في حياتهم اليومية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث عملت على تطوير شبكات الصرف الصحي وترميم المنازل المتهالكة وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها، وكانت الأسواق لها نصيب الأسد من عمليات التطوير حيث قامت المبادرة بتطوير وإحلال الأسواق داخل تلك القرى، كما قامت بتنظيم أماكن بيع السلع الغذائية ، وأصبح هناك رقابة على التجار. 

قضت على استغلال الباعة الجائلين وانتشارهم بالشوارع

في ذلك السياق رأت عالية محروس، من سكان قرية «أبو النصر» بمركز إدفو في محافظة أسوان، أن مبادرة «حياة كريمة» أتت بالخير للأهالي ولم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وغيّرت في طبيعتها وشكلها، مشيرة إلى أن المنطقة كانت تفتقر للمرافق والمباني الخدمية، وهو ما عالجته المبادرة بشكل سريع. 

وقالت إن المبادرة أمدت القرية بشبكات صرف صحي ومياه شرب وطرق ممهدة، علاوة على إعادة ترميم المنازل التي كانت على وشك السقوط، وذلك ضمن أعمال مبادرة «سكن كريم».

وأضافت: «الأسواق كانت على رأس المشكلات التي تحدث عنها أهل القرية، فكان الباعة الجائلون يجوبون القرية ليلًا ونهارًا، فضلًا عن عدم وجود رقابة عليهم، لذا كان بعضهم يرفع أسعار المنتجات».

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية وفّرت للمواطنين كل ما يحتاجون إليه، فهناك سوق تجارية كبيرة وسط القرية تم تقسيمها من الداخل إلى أقسام رئيسية للخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم الحمراء والحبوب والمشغولات اليدوية التي تزدهر بها قرى أسوان، مؤكدة أن عملية الشراء باتت أكثر يسرًا وبساطة ولا تستغرق وقتًا طويلًا.

وأعربت عن سعادتها باستمرار المبادرة الرئاسية في أعمالها حتى تقضى على كل مظاهر الفقر والإهمال في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

المبادرة حياة كريمه القرى النائية الاسواق بتطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

20 دقيقة.. الدنمارك تحافظ على تقدمها أمام مصر بنتيجة 15-7 فى مونديال اليد

«التضامن» توضح دور مكتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

غدا.. محاكمة المتهم بإصابة طفل بسيارته في الأميرية

مباشر نهاية الشوط الأول.. مصر 12 - 17 الدنمارك «استفاقة مصرية»

السعادة تعلو وجوه أطفال الغربية في اليوم الثالث لـ «نجوم من ذهب» بزفتى

محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بأسعار مخفضة.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية