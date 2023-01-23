الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

موعد جنازة سامي شرف سكرتير الرئيس عبدالناصر

سامي شرف مع عبدالناصر
سامي شرف مع عبدالناصر

أعلنت حفيدة الراحل سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات أنه من المقرر تشيع صلاة جنازة جدها غدًا الثلاثاء من مسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم عند صلاة الظهر، على أن يوارى جسده في مدافن الغفير بجوار المسجد.

أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب وفاة سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، وذلك منذ قليل، داخل مستشفى وادي النيل، بعد صراع  مع المرض.
وقال بكري عبر صفحته الرسمية على تويتر: "رحل سامي شرف أحد أقرب المقربين للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن كتب مذكراته في سبعة أجزاء، حكى فيها وقائع تاريخية عاصرها في مرحلة حكم عبد الناصر، ظل صوته يتواصل معي معلقا على الأحداث رغم المرض.

أضاف: ولد سامي شرف في عام 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وهو الطفل الرابع والذكر الثالث من بين ستة أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، التحق بعدها بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج منها في 1 فبراير عام 1949، وتم تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم، بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.

‎ومن المقرر أن تشيع صلاة الجنازة الثلاثاء المقبل من مسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم عند صلاة الظهر والمدافن في الغفير بجوار المسجد.

النائب مصطفى بكري وفاة سامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق جمال عبد الناصر سامي شرف

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