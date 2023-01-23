الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح دور مكتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات
بطاقة الخدمات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مكاتب التأهيل التى تستقبل طلبات أشخاص ذوي الإعاقة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن دور مكتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هى كالآتي:

- الإطلاع على التقارير الطبية.

- مراجعـة شروط وأنواع الإعاقات المرحلة وشدتها (الإعاقات الشديدة والمتوسطة).

- مراجعة البيانات الأساسية التي أدخلها المواطن عند التسجيل وإجراء تعديلها عند الحاجة.

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالآتي:

-يتم تسجيل الطلب من خلال البوابة والتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه. 

-التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

-بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

-بعد التسجيل سوف يظهر رقم الطلب لابد من الاحتفاظ به.

 -الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

-في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة ثم التوجه لمكتب التأهيل إلى تم اختياره في الموعد المحدد واصطحاب كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بصاحب الطلب.

بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كان يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة ام لا.

الإعاقات المستحقة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الإعاقات الآتية تستحق بطاقات الخدمات وهى:

الشلل الدماغي.
كف البصر.
الشلل الرباعي.
فقد السمع التام.
الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
الإعاقات المتعددة.
الإعاقات الذهنية الشديدة.
البتر متعدد الأطراف.
ذوو القزامة.
أو في طرف واحد أو قدم.
شلل الأطفال وشلل الأطفال الشديد اضطراب طيف التوحد.

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التضامن الاجتماعي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أشخاص ذوي الإعاقة إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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