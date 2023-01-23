الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة: «استنزاف روسيا.. الهدف الأمريكى الأوروبى المشترك من الحرب الأوكرانية»

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من الحرب الأوكرانية هو استنزاف روسيا.

أوكرانيا قادرة على الصمود

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة الإخبارية"، مع الإعلامة دينا زهرة، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا قادرة على الصمود والمقاومة وقد تطول الحرب وبالتالي تستنزف روسيا، مشيرة إلى أن كل الدعم الذي يقدم لأوكرانيا لن يغير من توازنات القوى على الأرض.

وأكدت أن أوكرانيا لو تركت دون تدخل من الناتو والغرب لحُسمت الحرب منذ فترة طويلة، وذلك لوجود مقاتلين بها من كندا وعدد من دول الناتو وكذلك الأسلحة التي يمدها بها الغرب، إضافة إلى الدعم العسكري والتدريب.

وقالت: الجميع لا يريد حربًا عالمية ثالثة لأنها ستكون حربا نووية.. وهذا هو السبب الرئيسي في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن المشاركة. 

أستاذ العلاقات الدولية حرب عالمية ثالثة حرب نووية أوكرانيا استنزاف روسيا الولايات المتحدة الامريكية

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