220 مليون شخص يعانون.. الظلام يغطى باكستان بسبب انقطاع الكهرباء

أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في باكستان إلى بقاء 220 مليون شخص، الاثنين، في ظلام دامس، ما يهدد بإحداث فوضى في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تعاني بالفعل من نقص الوقود في أشهر الشتاء.

وقالت وزارة الطاقة في البلاد في بيان، إن الشبكة الوطنية للبلاد انخفضت في الساعة 7.34 صباحًا بالتوقيت المحلي، "مما تسبب في انهيار واسع النطاق في نظام الطاقة"، وفقًا للتقارير الأولية.

أضاف البيان أن "أعمال صيانة النظام تتقدم بسرعة".

وقالت الوزارة إن الكهرباء أعيدت إلى "عدد محدود من الشبكات" في العاصمة إسلام أباد ومدينة بيشاور.

من غير الواضح إلى متى سيستمر انقطاع التيار الكهربائي والجهود جارية؛ لإعادة الطاقة إلى أجزاء مختلفة من البلاد، بحسب الشبكة الأمريكية cnn.

في مدينة كويتا في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، أثر الانقطاع على جميع جوانب الحياة اليومية بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمنازل.

قال مدير إدارة الصحة في بلوشستان، الدكتور عمران زركون، لشبكة CNN: "بسبب عدم توفر المولدات تتأثر الخدمات في المراكز الصحية في ضواحي مدينة كويتا".

زهير صاحب محل لبيع الملابس في كويتا، قال إنه ليس لديهم نسخة احتياطية وينتظرون إعادة الكهرباء لساعات.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمر رئيس الوزراء شهباز شريف جميع الدوائر الفيدرالية بخفض استهلاكها للطاقة بنسبة 30٪، بينما أمرت حكومته جميع الأسواق بالإغلاق الساعة 8:30 مساءً، والمطاعم بحلول الساعة 10 مساءً.