الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»

جولة
جولة

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروي قمبش،ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطارالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ضمن برنامج ميداني لمتابعة مشروعات المبادرة في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية وذلك بحضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة ببا.

حيث تفقد نائب المحافظ سير العمل  في مشروعات قطاع الصرف الصحي،والتي شملت مشروع الصرف  بقرية البكرية،واستمع لعرض موجز عن مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد ، بجانب متابعة التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة المعالجة بقرية طنسا بني مالو، ويشرف على التنفيذ جهاز التعمير والإسكان ضمن أكثر من 40  مشروعا جار تنفيذها بقرى مركز ببا في قطاع الصرف الصحي.

وزار نائب المحافظ  المجمع الخدمي بقرية قمبش، الذي تم إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بالقرى الأم، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي، بجانب متابعة سيرالعمل في مشروع المجمع الزراعي بالقرية  ويضم جمعية زراعية  ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية قمبش وتوابعها.

كما تضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتضامن والحماية المدنية، حيث تفقد نائب محافظ بني سويف وحدة الإطفاء التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية، ووحدة تنمية الأسرة لتقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية، بجانب تفقد الوحدة الصحية التي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي وتعزيزمنظومة الخدمات الطبية والعلاجية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بني سويف قطاع الصرف الصحي قطاعات الصحة

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