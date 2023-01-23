الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: تصريحات الرئيس السيسي اليوم حملت رسائل اقتصادية مهمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الاحتفال بعيد الشرطة حملت رسائل اقتصادية مهمة لمجتمع المال والأعمال، وتعمل على طمأنة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، حيث أكد أن زيادة الإنتاج والتصدير قضية رئيسية للبلاد، وأن مصر تسابق الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.

وأضاف الديب في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الرئيس تحدث بوضوح عن الأزمة الاقتصادية، وقدرة مصر على تجاوزها، مشيرا إلى أن واقع البلاد وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتم إحداث قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، وأن المشروعات التنموية الكبرى لا تستهدف التفاخر أو التباهي وإنما تأسيس البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن الرئيس شدد على أن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره، وأن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة، وأن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات بروح التحدي والصمود التي يمتلكها المصريون.

وأكد الخبير الاقتصادي أن من أهم رسائل الرئيس هي أن المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتها التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية، متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وإنه خلال السنوات الأخيرة كان لروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر، موضحا أن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة على المستويين الجيوسياسى والاقتصادي الدوليين وهذه الحقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت التوجيهات المستمرة للحكومة تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.

وتابع: الرئيس أوضح أن الأزمة الدولارية ليست وليدة اليوم ولكن لها نمط متكرر ومن الممكن أن يتم رصده من قبل المتخصصين، وأن جوهر ذلك ضعف القدرة الإنتاجية والتصديرية وزيادة الطلب على السلع المستوردة وأن زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية لمصر ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه.

الاحتفال بعيد الشرطة الأجنبية والعربية الإنتاج والتصدير الرئيس عبد الفتاح المشروعات التنموية خبير اقتصادي غير المسبوقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام 11 إصدارًا لسندات التوريق بـ 32 مليار جنيه

التحريات حول وفاة سيدة داخل شقتها بالمرج: «لا شبهة جنائية»

والدة محمد عبدالوهاب عن أبطال «كابيتانو مصر»: حسيت بوجود ابنى وسطهم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

رد صادم من مي حلمي لمتابعة طلبت ملابس لنجلها: «ابنك مش أحسن مني»

220 مليون شخص يعانون.. الظلام يغطى باكستان بسبب انقطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية