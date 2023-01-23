خبير اقتصادي: تصريحات الرئيس السيسي اليوم حملت رسائل اقتصادية مهمة

قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الاحتفال بعيد الشرطة حملت رسائل اقتصادية مهمة لمجتمع المال والأعمال، وتعمل على طمأنة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، حيث أكد أن زيادة الإنتاج والتصدير قضية رئيسية للبلاد، وأن مصر تسابق الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.

وأضاف الديب في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الرئيس تحدث بوضوح عن الأزمة الاقتصادية، وقدرة مصر على تجاوزها، مشيرا إلى أن واقع البلاد وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتم إحداث قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، وأن المشروعات التنموية الكبرى لا تستهدف التفاخر أو التباهي وإنما تأسيس البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن الرئيس شدد على أن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره، وأن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة، وأن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات بروح التحدي والصمود التي يمتلكها المصريون.

وأكد الخبير الاقتصادي أن من أهم رسائل الرئيس هي أن المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتها التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية، متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وإنه خلال السنوات الأخيرة كان لروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر، موضحا أن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة على المستويين الجيوسياسى والاقتصادي الدوليين وهذه الحقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت التوجيهات المستمرة للحكومة تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.

وتابع: الرئيس أوضح أن الأزمة الدولارية ليست وليدة اليوم ولكن لها نمط متكرر ومن الممكن أن يتم رصده من قبل المتخصصين، وأن جوهر ذلك ضعف القدرة الإنتاجية والتصديرية وزيادة الطلب على السلع المستوردة وأن زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية لمصر ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه.