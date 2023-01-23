الأوقاف تنظم زيارة لأطفال البرنامج التثقيفى بـ المتحف الجوى

انطلقت اليوم الإثنين 23/ 1/ 2023م أولى الرحلات المجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد، في أولى رحلات عطلة نصف العام التثقيفي للطفل للمتحف الجوي بالقاهرة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للأطفال.

وذلك في إطار فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.، حيث التقى أطفال البرنامج التثقيفي، خلال الجولة، باللواء مدير المتحف الجوي، ثم حضور عرض سينمائي لحرب السادس من أكتوبر داخل قاعة المجد، ثم العرض السينمائي للقوات الجوية بداخل إحدى الطائرات، والاستماع لشرح مفصل عن ملحمة المجد والشرف والكرامة داخل قاعة الشهداء، والاستمتاع ببعض الألعاب الترفيهية.



وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة، مشيدين ببرنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة الترفيهية والمغامرة الجديدة من نوعها التي قدمتها لهم وزارة الأوقاف.