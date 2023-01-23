الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القومي للحوكمة وجمعية تكاتف للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تطوير القدرات البشرية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجمعية تكاتف للتنمية مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية.

ووقع مذكرة التفاهم ممثلةً عن المعهد الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة، وميراي نسيم الرئيس التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية ممثلةً عن الجمعية.

وقالت الدكتورة شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات تنمية وتطوير القدرات البشرية وغيرها، مشيرة إلى أن تلك المجالات تتضمن المشاركة في رفع وعى المواطنين بأهداف التنمية المستدامة عن طريق تصميم برامج مشترکه للتواصل المجتمعي، إلى جانب عقد الندوات والدورات التدريبية، وورش العمل، والمشاركة في إصدار الدوريات العلمية المشتركة، مع المشاركة في تصميم وصياغة رسائل التوعية المجتمعية.

ومن جانبها أعربت ميراي نسيم الرئيس التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية عن سعادتهم بتوقيع البروتوكول متطلعة لنتائج التعاون مع المعهد في ترسيخ مبادىء التنمية المستدامة عن طريق أنشطة متعددة ومعسكرات صيفية للطلبة، وذلك باعتبارهم وكلاء التغيير في المدارس المطورة، مؤكده أن اهداف المعهد والجمعية واحدة متمثلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما للجمعية من باع طويل في تطوير المدارس الحكومية، موضحة أنه تم العمل على 27 مدرسة حتى الآن بالإضافة إلى رياض الأطفال.

حضر التوقيع نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، وأماني الديب مدير إدارة التعاون الدولي بالمعهد، ماريزمشرقي منسق أول تطوير الأعمال بالمعهد، ليلى شهد مدير المتابعة والتقييم بالجمعية.

ويتيح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من البرامج التدريبية في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة للعاملين بالقطاعين العام والخاص. 

المعهد القومى للحوكمة وزارة التخطيط مذكرة تفاهم الدكتورة شريفة شريف إتفاقية

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