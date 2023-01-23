هتك عرض ابنته وصورها عارية.. سجن محامٍ 25 سنة فى البحيرة

عاقبت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد فوزي، وأمانة سر إبراهيم غريب، محاميا بالسجن المؤبد 25 عاما لقيامه بهتك عرض نجلته البالغة من العمر 9 سنوات وتصويرها.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حلمي، محام أول وسط دمنهور الكلية، قررت إحالة القضية 27296 لسنة 2022 جنح أبوالمطامير والمقيدة برقم 1688 لسنة 2022 كلي وسط دمنهور والمتهم فيها، سعيد.د.م، 35 عامًا، محام لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض نجلته "ج"، البالغة من العمر 9 سنوات، وتصويره مقطع فيديو لجرمه باستخدام هاتفه المحمول أثناء تعديه عليها ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت النيابة العامة خلال التحقيقات إن المتهم استغل حداثة سن نجلته واستغل سلطته الأبوية عليها، حيث اصطحبها لغرفته وبدأ في تحسس أجزاء حساسة من جسدها وجردها من ملابسها وهتك عرضها بالقوة وسجل لها مقطع فيديو أثناء ارتكابه جرمه، مؤكدة أن المتهم اعتدى على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.