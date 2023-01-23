وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع امتحانات الإعدادية والثانوية بالقصير

أجرى الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، جولة ميدانية شاملة داخل عدد من لجان إدارة القصير التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف نقل المرحلة الثانوية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لجان مدرسة القصير الثانوية الصناعية العسكرية للبنين، مدرسة كمال الدين حسين همام الثانوية، مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية، ومدرسة القصير الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة القصير الثانوية للبنات، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام التام بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، بالإضافة إلى مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، فضلًا عن توافر كل الأجواء اللازمة التي تضمن مرور الامتحانات في سهولة ويسر.



واستمع منير لعدد من الطلاب خلال الجولة، والذين أكدوا أن الورقة الامتحانية واضحة وخالية من الغموض، فضلًا عن شمولها جميع مقررات المنهج وبما يحقق التوازن النسبي للورقة الامتحانية.



فيما تفقد وكيل تعليم البحر الأحمر، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات ومركز التطوير التكنولوجي، والتي تعمل على مدار الساعة، وبتنسيق مستمر ومتواصل مع كل المدارس بأرجاء المحافظة.

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