القبض على المتهم بقتل نجلته وإصابة زوجته لخلافات بينهما في الشرقية

ألقى ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم بقتل نجلته وإصابة زوجته بطعنات داخل منزلهم بمركز فاقوس، إثر خلافات زوجية، وتم إحالته للنيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول" كريمة .ع" مقيمة فاقوس، جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات بالبطن، وإصابة والدتها " دعاء . ح" 38 عاما بطعنة بالظهر وطعنة أسفل الثدى الأيمن.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كشفت التحريات الأولية، قيام والد الفتاة بارتكاب الواقعة وإصابة زوجته، وذلك على إثر وجود خلافات زوجية وقام بالفرار بعد ارتكابه الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الوفاة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليم الجثمان لذويه، وضبط المتهم والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.