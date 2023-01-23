الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادي والسبعون لعيد الشرطة.

ونصت البرقية على: «فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،  يسعدني و يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى  “عيـد الشرطــة” سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة». 

كما نصت البرقية على: «نعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفاً واحداً جنوداً أوفياء مخلصين      وحراساً أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصـــين علـــى تنفيذ رؤية ســـيادتكم الحكيمة بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة مطروح متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير».

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح؛ بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا، التي تتجلى فيها تضحيات وبسالة رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جمهورية مصر العربية محافظة مطروح محافظ مطروح مطروح

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