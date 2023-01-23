المقدم طارق عبد الوهاب| قدم جزءًا من ذراعيه فداءً للوطن.. والرئيس منحه رتبة عقيد

المقدم طارق عبد الوهاب، أحد مصابي وزارة الداخلية عام 2014 بسبب عملية إرهابية خلال احتفالات المصريين بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، حيث فقد جزءا من ذراعيه حينما انفجرت عبوة ناسفة أثناء محاولة إبطالها.

البطل طارق عبد الوهاب كان ضمن رجال الشرطة الأوفياء الذين بادروا لتفكيك القنابل والعبوات المتفجرة في 2014، والتي زرعها عناصر الجماعة الإرهابية.

ورغم فقد المقدم البطل لجزء من ذراعيه، إلا أن قلبه ما زال ينبض بحب هذا الوطن، ويتلقى عمليات تأهيل حتى وقتنا هذا.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.