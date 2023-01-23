رئيس فرع تعليم الكبار بالغربية يلتقي أمين حزب مصر الحديثة

استقبل محمد أبو النبايل رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، اللواء خالد شرشر أمين حزب مصر الحديثة بالغربية، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين، للمساهمة في محو الأمية وتعليم الكبار بمدن وقرى مراكز المحافظة، لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء أحمد فهمي الأمين العام، وبحضور غادة كامل أمينة التقييم والمتابعة بأمانة الحزب، والدكتور أحمد طه عفيفي أمين مساعد الحزب لقطاع المحلة.

وتم خلال اللقاء التنسيق للاستعداد لتوقيع برتوكول تعاون بين حزب مصر الحديثة وهيئة تعليم الكبار بمحافظه الغربية بهدف المساهمة في تقليل نسبة الأمية في كافة مراكز المحافظة.

من جانبه أكد اللواء خالد شرشر أمين الحزب بالغربية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الحزب من أجل تقديم خدمات فعالة وحقيقية للمواطنين في كافة المجالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية.