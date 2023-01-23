حبس مساعدة الفنانة منة فضالي لاتهامها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس مساعدة الفنانة منة فضالي المتهمة بسرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق باستعجال التحريات الأمنية لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى الفنانة دينا الشربيني حول سرقة بعض مجوهراتها من سكنها الخاص، وعرض المضبوطات عليها وتعرفت الفنانة على المضبوطات، واتهمت مساعدة الفنانة منة فضالي بسرقتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثتها من اختفاء مساعدتها مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

- نتائج التحريات الأولية

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن استغاثتها من اختفاء مساعدتها مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

تم إجراء التحريات، أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأنه بتاريخ 20 الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية مجهولة المصدر بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.

وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.