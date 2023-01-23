الرئيس السيسى يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات عيد الشرطة الـ71

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أسر الشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، منهم الدكتورة ليلى تكلا، زوجة البطل عبدالكريم درويش، ومنى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار، والعميد طيار أيمن محمد عديل قايد، نجل البطل محمد عديل قايد، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات.

كما كرّم الرئيس السيسي، السيد عبدالرحمن فاروق أبوزيد، حفيد البطل الشهيد أبوزيد أحمد رزق، وذلك خلال احتفالات عيد الشرطة الـ71 بأكاديمية الشرطة.

وقال مقدم حفل عيد الشرطة الـ71، إن مشاركة أسر الأبطال لنا هذا اليوم المجيد يؤكد أننا على الطريق الصحيح، طريق العطاء والفداء، مؤكدًا أن وزارة الداخلية كانت وستظل على قدر المسئولية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ووجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، كلمة شكر وتقدير للرئيس السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023.

وجاء في الكلمة: "إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم.. بحس وطني وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات.. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطنى بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة.. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".