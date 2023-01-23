وكيل «تعليم الدقهلية» يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للشهادة الاعدادية، ورافقه أحمد هلال رئيس لجنة إدارة الإعدادية وعبد الوهاب الغندور مدير الإعلام بالمديرية.

وشملت جولته مدرسة الشهيد جمال سليم الاعدادية بنين، ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ومدرسة خالد الطوخى الابتدائية ، أكد "شعبان" خلال جولته على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب و تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطلاب عن مستوى الامتحان، وأبدى الطلاب سعادتهم بمستوى امتحان مادة العلوم وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية 20 طالبا وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

و شدد "شعبان" على ضرورة انضباط اللجان ومنع الغش بكافة سبله، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع السادة الملاحظين والمراقبين والطلاب وحالة وجود الهواتف المحمولة مغلق او مفتوح يتم التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووجه لرؤساء اللجان ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ورصدت غرفة العمليات بديوان المديرية برئاسة وكيل مديرية تعليم الدقهلية هاني عنتر، عددا من المخالفات امتحانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب ورؤساء اللجان.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان العلوم 125 ألف و247 طالب وطالبة داخل 595 لجنة امتحانية.