موعد إجازة 25 يناير 2023 في القطاع الخاص والحكومي والبنوك
يومان تفصلنا عن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ويحصل كافة الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على إجازة، لذا يكثر التساؤل من قبل العاملين لمعرفة موعد إجازة 25 يناير 2023، وذلك باعتبارها هي الإجازة الرسمية المنتظرة حاليا، وحيث ستكون من الإجازات الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر في شركات ومؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص.
موعد إجازة 25 يناير 2023 في القطاع الخاص والحكومي
وتنشر "الدستور" خلال هذا التقرير موعد إجازة 25 يناير 2023 في القطاع الخاص والحكومي.
أصدر رئيس مجلس الوزراء، “الدكتور مصطفى مدبولى”، قرارًا بأن سوف يكون يوم الخميس الموافق يوم 26 من يناير 2023 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، وكل الهيئات العامة، وبوحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وأيضا شركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وبمناسبة عيد الشرطة، وذلك بديلا عن يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير 2023.
موعد إجازة 25 يناير 2023 في البنوك
أعلن البنك المركزي المصري ببيان صادر له يوم الأحد الماضي الموافق 22 يناير 2023، عن الموعد المحدد لبدء إجازة 25 يناير 2023 ، أو موعد إجازة عيد الشرطة بالبنوك المصرية العاملة، وذلك من ضمن الإجازات الرسمية لعام 2023، موضحًا موعد العودة للعمل مرة أخرى.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر في يوم الخميس الموافق 26 من يناير 2023 بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وبمناسبة عيد الشرطة.
وأشار البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد أن العميل سوف يُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الأحد الموافق 29 من يناير 2023.
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موعد الإجازات الرسمية في 2023
هناك إجازات رسمية، بعام 2023، وجميعها ستكون مدفوعة الأجر وموزعة كالآتي:
- عيد الشرطة: يوم 25 يناير 2023.
- عيد شم النسيم: الموافق 17 إبريل 2023.
- عيد الفطر: الإجازة ستبدأ من 21 ابريل وإلى 24 إبريل.
- عيد العمال: الموافق 1 مايو 2023.
- إجازة 30 يونيو: الموافق 30 يونيو 2023.
- وقفة عرفات: الموافق 28 يونيو 2023.
- عيد الأضحى المبارك: الموافق في يوم 29 يونيو 2023 وإلى 2 يوليو.
- رأس السنة الهجرية: الموافق الأول من المحرم في التقويم الهجري.
- ثورة 23 يوليو: 23 يوليو 2023.
- المولد النبوي: الموافق 12 ربيع الأول وسيوافق 16 سبتمبر 2023.
- عيد القوات المسلحة ويوم حرب أكتوبر: الموافق 6 أكتوبر 2023.