موعد إجازة 25 يناير 2023 في القطاع الخاص والحكومي والبنوك

يومان تفصلنا عن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ويحصل كافة الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على إجازة، لذا يكثر التساؤل من قبل العاملين لمعرفة موعد إجازة 25 يناير 2023، وذلك باعتبارها هي الإجازة الرسمية المنتظرة حاليا، وحيث ستكون من الإجازات الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر في شركات ومؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة 25 يناير 2023 في القطاع الخاص والحكومي

وتنشر "الدستور" خلال هذا التقرير موعد إجازة 25 يناير 2023 في القطاع الخاص والحكومي.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، “الدكتور مصطفى مدبولى”، قرارًا بأن سوف يكون يوم الخميس الموافق يوم 26 من يناير 2023 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، وكل الهيئات العامة، وبوحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وأيضا شركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وبمناسبة عيد الشرطة، وذلك بديلا عن يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير 2023.

موعد إجازة 25 يناير 2023 في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري ببيان صادر له يوم الأحد الماضي الموافق 22 يناير 2023، عن الموعد المحدد لبدء إجازة 25 يناير 2023 ، أو موعد إجازة عيد الشرطة بالبنوك المصرية العاملة، وذلك من ضمن الإجازات الرسمية لعام 2023، موضحًا موعد العودة للعمل مرة أخرى.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر في يوم الخميس الموافق 26 من يناير 2023 بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وبمناسبة عيد الشرطة.

وأشار البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد أن العميل سوف يُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الأحد الموافق 29 من يناير 2023.

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موعد الإجازات الرسمية في 2023

هناك إجازات رسمية، بعام 2023، وجميعها ستكون مدفوعة الأجر وموزعة كالآتي: