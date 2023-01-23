الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا سيرابيون يترأس افتتاح كلية القديسين أثناسيوس الرسولي وكيرلس الكبير اللاهوتية

الأنبا سيرابيون
الأنبا سيرابيون

ترأس الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، صلاة القداس الإلهي بمدرسة القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس الكبير اللاهوتية الواقعة فى حي نيو بورت بيتش بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الأحبار الأنبا ابراهام و الأنبا كيرلس أساقفة عموم الإيبارشية ، لفيف من كهنة، إلى جانب شعب المدينة.

وعقب انتهاء القداس الإلهي ، قام الأساقفة بقص شريط افتتاح الحرم الجامعي الجديد لكلية القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس الكبير اللاهوتية وسط فرحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وعلى صعيد أخر واصل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مؤتمراته السنوية للعائلات فى أستراليا .

 وقد قاد الأنبا بولا المؤتمر هذا العام بمدينة ولونجونج الساحلية، جنوب شرق مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى، بحضور عدد من كهنة مدينة سيدني .

 وقد شهدت أعمال المؤتمر العديد من المحاضرات للحبر الجليل أجاب خلالها على أسئلة الحاضرين والأنشطة الروحية ، ورش عمل منفصلة لكل من الرجال والسيدات ، كما نظم الخدام أنشطة خاصة بالأطفال بمشاركة أباء كهنة الكنائس.

البابا تواضروس ا الأنبا كيرلس ا الأنبا كيرلس الانبا سرابيون الانبا سيرابيون البابا تواضروس الثان

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