الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسمم طالبة تناولت مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ بسوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيبت طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، بحالة تسمم إثر قيامها بتناول مادة سامة عبارة عن “مبيد حشري” عن طريق الخطأ، ناحية دائرة مركز سوهاج، وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي، بوصول المدعوة (هالة ع ع خ) 15 عامًا، طالبة، وتقيم دائرة مركز سوهاج، مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال والدها، تبين بأنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل، تناولت مادة سامة عبارة عن “مبيد حشري” بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.


 

 

أدت اسم إصابتها إخطار اصابته ارة

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