الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم الإثنين.. انتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة

حملات مرورية
حملات مرورية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.   

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا على شارع الهرم، كورنيش النيل، الطريق الدائري الأوسطى، محور صفط اللبن، كوبري 6 أكتوبر، شارع رمسيس، سكة الوايلي، طريق العروبة، طريق الحرية. 

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء  – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

كما  انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة؛ بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.   

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا على شارع الهرم، كورنيش النيل، الطريق الدائري الأوسطى، محور صفط اللبن، كوبري 6 أكتوبر، شارع رمسيس، سكة الوايلي، طريق العروبة، طريق الحرية. 

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء  – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

الحركة المرورية قائدي السيارات الخدمات الأمنية والمرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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