الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 23 يناير 2023 لجميع الأبراج المائية

أبراج
أبراج

تقدم "الدستور" حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان 
يبدأ الآن في التخفيف من حادثة مؤلمة أو مشكلة محرجة كنت تعانين منها، ستدرك أن هناك ضوء في نهاية النفق، ربما ستجد شخصًا يمكنك التواصل معه والذي يساعدك على رؤية هذا في منظور، بمجرد أن تختفي مقاومتك للتغيير ستدرك مدى جودة تركها كلها.

برج العقرب 
قد تكون الروابط الأسرية محط تركيز لبعض الوقت، سيتم إفساح المجال لعلاقات مستقرة ومزيد من التعاون والوئام أكبر.
برج الحوت

لا تنشغل كثيرًا بمشكلة لا يمكنك فعل أي شيء حيالها، قد ترغب في فعل شيء ما لإنقاذه، لكنه قد يزيد الأمور سوءًا، من الأفضل تركه يمضي والمضي قدما، عندما ينتقل كوكب الزهرة إلى برجك سيكون لديك منظور مختلف وسوف ترى أنه لا فائدة من أخذها على محمل شخصي، كلما بدأت في التركيز على أشياء أخرى كان ذلك أفضل.

توجه إلى هنا للحصول على كل ما تحتاج لمعرفته حول

أصحاب الأبراج المائية:
أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 22 يناير 2023

حظك اليوم برج الحوت - برج العقرب أبراج مائية مشكلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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