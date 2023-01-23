الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

تراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510.

وصعد اليورو إلى 1.0870 دولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 1.08875 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2410 دولار مقتربا من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.

واستقر الدولار عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و131.58 ين.

وساهم في ذلك تصريحات كلاس نوت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى أن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

تضاعفت الديون الأمريكية ستة أضعاف ما كان عليه في بداية القرن الحادي والعشرين.

وتجاوزت أمريكا الحد القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار للاقتراض الأسبوع الماضي، مما وضع واشنطن على شفا مواجهة مالية أخرى.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة:"كانت هناك تخفيضات ضريبية من الحزبين وزيادات في الإنفاق.. إنها ليست أزمة ناتجة عن حزب دون آخر.