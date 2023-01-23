ضبط 3 طالبات منازل بالصف الأول الثانوى يقمن بالغش بالموبايل فى مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم ضبط ثلاث طالبات بالصف الأول الثانوي ( منازل ) بمدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات يقمن بالغش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء امتحان مادة التاريخ في الفترة الثانية لأداء الامتحان.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية والتحقيق مع الطالبات بخصوص واقعة الغش أثناء أداء الامتحان، مضيفًا أنه سبق وتم التنبيه على الطلاب و أولياء الأمور بشأن عدم حيازة الهاتف المحمول وأهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات والتي تساعد على الغش أثناء، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأهاب وكيل تعليم مطروح، بجميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبًا على مستقبلهم.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد أعلن عن أهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات العامة والمحلية وهي:

١- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الامتحان يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة.

٢- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال الأتية:

أ- ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

ب- ( الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه) بأي وسيلة أثناء الإمتحان، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها وذلك سواء في الامتحانات العامة أو المحلية.

٣- يعاقب :

أ- بالحبس مدة لا تقل عن ( سنتين) ولا تزيد عن ( ٧ سنوات).

ب- وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن (٢٠٠٠٠٠ جنيه).

كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

٤- يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠ جنيه) ولا تزيد عن ( ٥٠٠٠٠ جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.