الإسماعيلى يواجه أسوان فى مباراة الهروب من قاع جدول الدورى

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق أسوان في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد أسوان في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

الفريقان يخوضان المباراة بشعار واحد هو الفوز وإيقاف نزيف النقاط خاصة أن أسوان لم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وكذلك الإسماعيلي لم يفز في أخر 4 مباريات.

أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين و7 هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع نقطتين من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والهزيمة أمام المقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 وتأمين موقفه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

أيمن الرمادي حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة وأكد للاعبيه أنه غير راضي عن الأداء بعد الفوز على الزمالك وطالبهم بالحصول على النقاط الثلاث ومصالحة الجماهير.

على الجانب الأخر يحتل الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو المركز الأخير برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات و8 هزائم وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 19 هدفا وجمع نقطتين من أخر 4 مباريات بالتعادل مع البنك الأهلي وطلائع الجيش والهزيمة أمام حرس الحدود والمقاولون ولابديل أمامه سوى الفوز إذا أراد الابتعاد عن المركز الأخير.

أحمد حسام ميدو يبذل مجهودا كبيرا مع الفريق ولايكتفي بالتركيز على الجوانب الفنية والبدنية لكنه يحرص على عقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على أن وجود الإسماعيلي في المركز الأخير لايليق باسمه وتاريخه وشعبيته الكبيرة وطالبهم بالفوز على أسوان حتى يكون بداية الإنطلاق للفريق .

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أحمد لطفي وهشام عبدالمريد ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.