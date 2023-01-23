حفيد بيرم التونسى: جدى كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف

قال المستشار محمود بيرم التونسي، حفيد الشاعر الكبير بيرم التونسي، خلال الدائرة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلي للثقافة، تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية للأعمال المسرحية والفنانين"، إنه خلال فترة وجود المحاكم المختلطة، حاولت هذه المحاكم من خلال المبادئ التي ترسيها لأحكامها الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف محمود بيرم التونسي: "كذلك الاتفاقات الدولية انطلقت في منتصف القرن الــ 19 لتتحدث عن الحماية القانونية المصنفات الفنية والأدبية، وأيضًا بعد الاستقلال خرج قانون للملكية الفكرية سنة 1954 ثم قانون 82، ثم ضرب مثلًا بنموذج تم تشويهه وهو برنامج "كلمتين وبس" للراحل الكبير فؤاد المهندس، والراحل أحمد بهجت، ولكن للأسف أضيفت إليها أشياء أدت إلى تشويه العمل، كذلك رائعة بيرم التونسي "ليلة من ألف ليلة"، وهي تركيبة خاصة بيبرم التونسي لاستحضار لمحة من لمحات التراث، ونجحت نجاحًا ساحقًا، وقدمها المسرح القومي دون أن يزعم أنه مالك لها، ثم ذهب العمل للقطاع الخاص الذي شوهها كثيرًا".

وتابع: “المادة 142 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية لها الحق في منع تعديل العمل تعديلًا يعتبره المؤلف تشويهًا، أو تأليفًا وقال إن هناك تمازج الآن كثيرة حدث لها بالفعل تشويه، ولكنه قال إنه رافض أن تكون الرؤية من قبل المؤلف وحده فلا بد من مشاركة الورثة أيضًا”.

وطرح “التونسي”، سؤالًا في هذا الشأن حيث قال: “ماذا لو حدث التشويه في العمل بعد مرور الخمسين عامًا التي ينص عليها القانون ليصبح النص أو العمل حرًّا؟ من يقف لهذا العمل الذي تم تشويهه؟”.

ــ بيرم التونسي بيرم التونسي كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف

وعن جده بيرم التونسي قال إنه كان من أوائل المهتمين من الأدباء والفنانين الذين انتبهوا لحقوق المؤلف، وكان سفره إلى فرنسا بداية وعيه وإدراكه لتلك الحقوق، لذا نجده كما أشار تعلم وأدرك الحقوق القانونية لذا ناضل في تأسيس جمعية المؤلفين، وأضاف أنه من المعروف أنه هو الذي أقنع “زكريا أحمد” بالمطالبة بحقوقه من السيدة أم كلثوم التي استطاعت قبل التصالح أن تدعو بيرم للتصالح عن دعوته قبل تصالحها مع زكريا أحمد.

وعن المعوقات تحدث المستشار ماضي توفيق الدقن، حيث قال إن العائق الأكبر في هذا الملف هو بعض القصور في قوانين الحماية الفكرية، وهناك قانون معروض على محبش النواب في هذا الشأن نرجو أن ينظر إليه سريعًا رغم علمنا بصعوبة الفترة، ولكن إصدار قوانين منصفة في هذا الشأن هو الحل الأمثل والأهم.