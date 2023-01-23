الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفيد بيرم التونسى: جدى كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف

جانب من المائدة المستديرة
جانب من المائدة المستديرة

قال المستشار محمود بيرم التونسي، حفيد الشاعر الكبير بيرم التونسي، خلال الدائرة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلي للثقافة، تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية للأعمال المسرحية والفنانين"، إنه خلال فترة وجود المحاكم المختلطة، حاولت هذه المحاكم من خلال المبادئ التي ترسيها لأحكامها الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية.

 

وأضاف محمود بيرم التونسي: "كذلك الاتفاقات الدولية انطلقت في منتصف القرن الــ 19 لتتحدث عن الحماية القانونية المصنفات الفنية والأدبية، وأيضًا بعد الاستقلال خرج قانون للملكية الفكرية سنة 1954 ثم قانون 82، ثم ضرب مثلًا بنموذج تم تشويهه وهو برنامج "كلمتين وبس" للراحل الكبير فؤاد المهندس، والراحل أحمد بهجت، ولكن للأسف أضيفت إليها أشياء أدت إلى تشويه العمل، كذلك رائعة بيرم التونسي "ليلة من ألف ليلة"، وهي تركيبة خاصة بيبرم التونسي لاستحضار لمحة من لمحات التراث، ونجحت نجاحًا ساحقًا، وقدمها المسرح القومي دون أن يزعم أنه مالك لها، ثم ذهب العمل للقطاع الخاص الذي شوهها كثيرًا".

 

وتابع: “المادة 142 من قانون 82  لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية لها الحق في منع تعديل العمل تعديلًا يعتبره المؤلف تشويهًا، أو تأليفًا وقال إن هناك تمازج الآن كثيرة حدث لها بالفعل تشويه، ولكنه قال إنه رافض أن تكون الرؤية من قبل المؤلف وحده فلا بد من مشاركة الورثة أيضًا”.

 

وطرح “التونسي”، سؤالًا في هذا الشأن حيث قال: “ماذا لو حدث التشويه في العمل بعد مرور الخمسين عامًا التي ينص عليها القانون ليصبح النص أو العمل حرًّا؟ من يقف لهذا العمل الذي تم تشويهه؟”.

 

ــ بيرم التونسي بيرم التونسي كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف

وعن جده بيرم التونسي قال إنه كان من أوائل المهتمين من الأدباء والفنانين الذين انتبهوا لحقوق المؤلف، وكان سفره إلى فرنسا بداية وعيه وإدراكه لتلك الحقوق، لذا نجده كما أشار تعلم وأدرك الحقوق القانونية لذا ناضل في تأسيس جمعية المؤلفين، وأضاف أنه من المعروف أنه هو الذي أقنع “زكريا أحمد” بالمطالبة بحقوقه من السيدة أم كلثوم التي استطاعت قبل التصالح أن تدعو بيرم للتصالح عن دعوته قبل تصالحها مع زكريا أحمد.

 

وعن المعوقات تحدث المستشار ماضي توفيق الدقن، حيث قال إن العائق الأكبر في هذا الملف هو بعض القصور في قوانين الحماية الفكرية، وهناك قانون معروض على محبش النواب في هذا الشأن نرجو أن ينظر إليه سريعًا رغم علمنا بصعوبة الفترة، ولكن إصدار قوانين منصفة في هذا الشأن هو الحل الأمثل والأهم.

حفيد بيرم التونسي جدي كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف المستشار محمود بيرم التونسي بيرم التونسي حقوق الملكية الفكرية

مواد متعلقة

الملكية الفكرية والترجمة عن العربية.. أبرز فعاليات البرنامج المهنى بمعرض القاهرة للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكوي بمقاطعة زابوروجيه

النهارده كام طوبة 2023؟.. قائمة أعياد المسيحيين المتبقية فى التقويم القبطى 1739

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

وزير داخلية النمسا: عدد طلبات اللجوء تضاعفت 3 مرات العام الماضى

متخصصون يناقشون حقوق الملكية الفكرية للمبدعين

حفيد بيرم التونسى: جدى كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل