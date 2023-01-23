الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خفر السواحل الفلبينى: زيادة عدد السفن فى بحر الفلبين الغربى

سفن
سفن

أفاد خفر السواحل الفلبينية بأنه تم زيادة عدد السفن الدورية التابعة له في "بحر الفلبين الغربي"؛ لضمان سلامة الصيادين الفلبينيين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأمينية بعد أن قاد خفر السواحل الصينى فى وقت سابق من الشهر الجارى قارب صيد فلبيني بعيدا في المياه المتنازع عليها بين البلدين.


وقال وزير النقل الفلبيين خايمي باوتيستا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأحد "إن خفر السواحل الفلبيني سيواصل متابعة النهج المبني على القواعد لضمان أمن منطقة اقتصادية خالصة".


يشار إلى أنه تمر عبر هذا البحر مبادلات تجارية بتريليونات الدولارات سنوياً، وتطالب دول أخرى بمناطق في هذا البحر، وهي: (الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان)، فيما تجاهلت الصين حكماً صدر في 2012 عن محكمة تابعة للأمم المتحدة يقضي بأن "مطالبها لا أساس لها".

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