مونديال اليد.. فرنسا تحسم صراع الصدارة مع إسبانيا.. وتحديد منافس مصر المحتمل فى ربع النهائى

انتهت مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات الدور الرئيسي في المجموعتين الأولى والثانية ببطولة العالم لكرة اليد.

وتحدد بشكل رسمي طريق مصر في ربع النهائي في حالتي التفوق أو الخسارة أمام الدنمارك في مواجهة المنتخبين المرتقبة مساء الغد.

وفازت السويد على البرتغال بنتيجة 32/30 لتحرمها من التأهل معها لربع النهائي بعد مباراة ممتعة بين المنتخبين.

أنهت البرتغال الشوط الأول متقدمة بنتيجة 13/14 إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في العودة خلال الثاني ليحسموا المباراة ويحافظون على سجلهم بلا هزيمة حتى الآن.

وارتفع رصيد السويد لـ 10 نقاط لتغرد منفردة في صدارة المجموعة.

وتوقف رصيد البرتغال عند 5 نقاط لتتبدد حظوظها في بلوغ مرحلة الثمانية الكبار في المحفل العالمي.

بهذه النتيجة أهدت السويد بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة لمنتخب المجر الذي تفوق على أيسلندا في المواجهات المباشرة.

كانت المجر قد فازت على أيسلندا في الدور التمهيدي 30/28 لتخطف بطاقة التأهل على الرغم من تفوق أيسلندا في فارق الأهداف مع تساوي المنتخبين في عدد النقاط.

ومن المقرر أن تلعب مصر مع المجر حال فوزها أو تعادلها مع الدنمارك وخطف صدارة المجموعة غدا، فيما يخوض الفراعنة مواجهة صعبة للغاية أمام السويد حال احتلال مركز الوصافة.

وفي أقوى مواجهات البطولة حتى الآن تغلبت فرنسا على إسبانيا بنتيجة 28/26 في صراع قمة المجموعة الأولى.

ولم ينجح أي من المنتخبين في تخطي فارق هدفين طوال أحداث اللقاء، حيث تبادلا التقدم وساد التعادل أغلب دقائق المباراة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 13/13 إلا أن الديوك نجحوا في خطف الفوز في اللحظات الأخيرة ومعه صدارة المجموعة.

وينتظر المنتخبان تحديد منافسيهما غدا بين النرويج وألمانيا، اللذان يخوضان قمة مماثلة على صدارة المجموعة الثالثة في مساء الغد.