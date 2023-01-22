الأربعاء.. عرض فيلم «من أجل زيكو» بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي وذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة بدء أجازة نصف العام.

والفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة تدور أحداثه حول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل، فيتجهوا نحو رحلة للوصول إلى الفوز، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال تلك الرحلة ومن إﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى حمدي كلمات الأغاني منة عدلي القيعي بطولة كريم محمود عبدالعزيز منة شلبي محمود حافظ محمد محمود عمرو عبدالجليل.

ومن جانبها صرحت المونتيرة منار حسني أن مركز الثقافة السينمائية بصدد إقامة العديد من الفعاليات الخاصة خلال إجازة منتصف العام للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز دائمًا على تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق 25 يناير في تمام السادسة مساء.

يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من عشاق ومحبي السينما.