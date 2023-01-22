الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأربعاء.. عرض فيلم «من أجل زيكو» بمركز الثقافة السينمائية

من أجل زيكو
من أجل زيكو

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي وذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة بدء أجازة نصف العام.

والفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية  الطويلة تدور أحداثه حول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل، فيتجهوا نحو رحلة للوصول إلى الفوز، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال تلك  الرحلة ومن إﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى حمدي كلمات الأغاني  منة عدلي القيعي بطولة كريم محمود عبدالعزيز منة شلبي محمود حافظ  محمد محمود  عمرو عبدالجليل.

ومن جانبها صرحت المونتيرة منار حسني أن مركز الثقافة السينمائية بصدد إقامة العديد من الفعاليات الخاصة  خلال إجازة منتصف العام للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز  دائمًا على تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما. 

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام  تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق 25 يناير في تمام السادسة مساء.

يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من عشاق ومحبي السينما.

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما فيلم من أجل زيكو من أجل زيكو لثقافة السينمائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

إحالة شكوى الزمالك ضد «كهربا» بشأن «فيديو القمة» للجنة الانضباط (خاص)

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره التونسى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

الثلاثاء.. أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف شرق القاهرة

إخماد حريق هائل بجوار صهاريج مصنع المنصورة للراتنجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»