الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إحالة شكوى الزمالك ضد «كهربا» بشأن «فيديو القمة» للجنة الانضباط (خاص)

كهربا
كهربا

قررت رابطة الأندية المحترفة إحالة شكوى نادى الزمالك ضد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، بشأن واقعة مباراة القمة، للجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وكانت مباراة القمة التي أقيمت أمس بين الزمالك والأهلي، قد انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد محمود كهربا لظهوره في فيديو مع الجماهير يسيء خلاله إلى الزمالك.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ "الدستور"، أن واقعة كهربا لا يوجد بند صريح في اللائحة لمعاقبته عليها من قبل لجنة المسابقات، خاصة أن الواقعة لم يتم رصدها في تقرير مراقب المباراة.

ونجح محمود كهربا في إحراز أول أهداف الأهلي في المباراة، وساهم في فوزه فريقه بثلاثة أهداف نظيفة.

ازمة محمود كهربا مع الزمالك ازمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك مرتضى منصور شكوى الزمالك ضد كهربا الاهلى

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