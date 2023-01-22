الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انتصارات غير مفيدة لـ «أيسلندا وبولندا» فى مونديال اليد

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

فازت أيسلندا على البرازيل 41/37 في مواجهة مثيرة للغاية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

وقلبت أيسلندا تأخرها في الشوط الأول بفارق 4 أهداف 18/22 لفوز مثير خلال الشوط الثاني في واحدة من أمتع مباريات البطولة وأغزرها أهدافا حتى الآن.

ارتفع رصيد أيسلندا ل6 نقاط احتلت بها المركز الثالث خلف المجر بفارق المواجهات المباشرة على الرغم من تفوقها الكبير في فارق الأهداف.

وكانت أيسلندا قد خسرت أمام المجر في مواجهتهما بالدور التمهيدي 28/30 في عودة مثيرة للغاية حققتها آنذاك.

وأصبحت المجر أقرب للتأهل عن هذه المجموعة في المركز الثاني لتلتقي بمتصدر مجموعة مصر في ربع النهائي.

وقد تخرج المجر مع أيسلندا في حالة فوز البرتغال على السويد في مواجهة المنتخبين بعد قليل وهو ما يبدو مستبعدا بشكل كبير.

وفي منافسات المجموعة الأولى حققت بولندا فوزا مثيرا على حساب إيران بنتيجة 26/22.

ورفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ 6 نقاط وضعتهم في المركز الرابع فيم ظلت إيران في المركز الأخير بدون تحقيق أي نقطة.

وتلتقي فرنسا مع إسبانيا في العاشرة مساء لحسم صدارة المجموعة بعد ضمان تأهلهما معا مبكرا من الجولة الماضية.

منتخب أيسلندا منتخب البرازيل مونديال اليد 2023 بطولة كأس العالم لكرة اليد

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