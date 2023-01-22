إخماد حريق هائل بجوار صهاريج مصنع المنصورة للراتنجات

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الدقهلية منذ قليل من السيطرة على حريق هائل شب فى بعض العاب والأشجار بعزية منية سندوب التابعة لمركز المصنورة بجوار صهاريج مصنع المنصورة للراتنجات وإنقاذ المنطقة من كارثه محققه حيث إن تلك الصهاريج تحتوى على مواد كيماوية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بكمية من الغاب والأشجار بعزية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالمنطقة الملاصقة لمصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى كمية من الغاب والأشجار بجوار سور مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بالقرب من صهاريج المصنع والتى تحتوى على مواد كيماوية.

فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق قل وصوله للمصنع والصهاريج وإنقاذ المنطقه ممن كارثه محققه فيما تقوم قوات الحماية المدنية حاليا بأعمال تبريد الصهاريج التى تحتوى على مواد كيماوية نظرا لقرب السنة النيران منها ما أدى إلى تأثرها بالحرارة المرتفعه.

جار تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.