الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق هائل بجوار صهاريج مصنع المنصورة للراتنجات

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الدقهلية منذ قليل من السيطرة على حريق هائل شب فى بعض العاب والأشجار بعزية منية سندوب التابعة لمركز المصنورة بجوار صهاريج مصنع المنصورة للراتنجات وإنقاذ المنطقة من كارثه محققه حيث إن تلك الصهاريج تحتوى على مواد كيماوية.

IMG-20230122-WA0241

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بكمية من الغاب والأشجار بعزية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالمنطقة الملاصقة لمصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية.

IMG-20230122-WA0242

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى كمية من الغاب والأشجار بجوار سور مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بالقرب من صهاريج المصنع والتى تحتوى على مواد كيماوية.

IMG-20230122-WA0240

فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق قل وصوله للمصنع والصهاريج وإنقاذ المنطقه ممن كارثه محققه فيما تقوم قوات الحماية المدنية حاليا بأعمال تبريد الصهاريج التى تحتوى على مواد كيماوية نظرا لقرب السنة النيران منها ما أدى إلى تأثرها بالحرارة المرتفعه.

IMG-20230122-WA0239

جار تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

قوات الحماية المدنية محافظة الدقهلية حريق الاشجار منيه سندوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

إحالة شكوى الزمالك ضد «كهربا» بشأن «فيديو القمة» للجنة الانضباط (خاص)

الثلاثاء.. أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف شرق القاهرة

«الأعلى للجامعات» يوافق على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

وثائق سرية لبايدن.. ما الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض للاستقالة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»