مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في لوس أنجلوس

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول حادث إطلاق النار في مرقص في مونتيري بارك قرب لوس أنجلوس، فيما كان السكان المحليون يحتفلون بالسنة القمرية الجديدة.

وفاة 10 أشخاص بسبب الحادث

وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية، إن الحادث تسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرون، وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم أسيوي يبلغ من العمر ما بين الثلاثين والأربعين عامًا.

وأكد أن الشرطة تقوم بالبحث والتفتيش لمسافة تصل إلى 10 كيلو مترات خلال المنطقة، ولكن مرت 13 ساعة دون القبض على القاتل، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم التعازي لأهالي الضحايا وطالبهم بالالتزام بتعليمات الشرطة والتي أوصت بعدم الخروج من منازلهم للمساعدة في القبض على الجاني.

وأشار مراسل القناة إلى أن هذا الحادث لا يختلف عن جميع الحوادث الأخرى، مؤكدًا أن هناك 5 أحداث منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لعدد كبير من ضحايا إطلاق النار في العام الماضي.

وتابع، أن مجلس النواب الأمريكي يناشد وضع قانون صارم لحيازة السلاح، بينما الحزب الجمهوري يتمسك بالمادة الثانية من الدستور الأمريكي والتي تتيح حيازة الأسلحة.

وعن تحديد ملامح مرتكب الحادث قال إن شرطة لوس أنجلوس رصدت فيديو مصور من إحدى كاميرات المراقبة ووجدت صورة لا تبدو واضحة لمطلق النار وهو يهرب وبناء على بعض المعالجات اتضح لهم أنها ملامح أسيوية وقاموا بالإعلان عنها حتى يتجنبوا غضب السكان والتي يغلب عليها الجانب الأسيوي ولكن في النهاية سيتم التأكد منها بعد القبض عليه.