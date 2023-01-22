الجامع الأزهر يعلن تفعيل مقرأة المحفظ ابتداءً من فبراير المقبل

التقى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الأحد، بمحفظي وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة الإسكندرية، خلال اجتماعه الذي عُقد لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري، وتعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، بجميع فروعه بالقاهرة والمحافظات.



وخلال اجتماعه، أكد د.عودة ضرورة تنمية مهارات المحفظ والحفاظ على مستواه العلمي، لافتا إلى أنه ابتداءً من فبراير المقبل سيتم تفعيل ما يعرف "بمقرأة المحفظ"، والتي يتم من خلالها تنمية مهارات الحفظ لدى المحفظ لمدة ساعتين أسبوعيًا بجميع فروع الأروقة الخارجية.

وحث مدير عام الجامع الأزهر، خلال جولته التفقدية، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل النهوض والارتقاء بالخدمة التعليمية التي يقدمها الرواق الأزهري للدارسين من أبناء محافظة الإسكندرية.

وخلال اجتماع مدير الجامع الأزهر بمسئولي رواق الإسكندرية، أجرى الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية استمع إليها مسئولو الرواق، وجميع الحاضرين، نقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وحث المشرف العام على الرواق الأزهري، مسئولي الرواق على بذل الجهد للارتقاء بالرواق الأزهري، كما ناقش عبر الهاتف رسالة الرواق الأزهري وأهميته لدى مصر، موضحا أن الرواق الأزهري هو الهدية التي يقدمها الأزهر الشريف للمصريين.

كما استعرض آليات تشغيل الفروع والمقرات الجديدة للرواق الأزهري بالإسكندرية، مؤكدًا أن التمسك بكتاب الله وتحفيظه للطلاب، والاهتمام بالنشء كان على رأس أولويات اهتمامات مؤسسة الأزهر الشريف.

وفي ختام الاجتماع ناقش د. عودة، عدة أمور تمثلت في: مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، مؤكدا أن هذه الزيارات والجولات التفقدية تأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات الاثنين الماضي، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.



ورافق د. عودة خلال الاجتماع، الدكتور خميس محمد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، والدكتور مصطفى شيشي، رئيس قسم أروقة القرآن الكريم، والشيخ محمد قطب، منسق قطاع الوجه البحري لشئون القرآن الكريم.

يذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الإسكندرية قد بلغ ٢٥ فرعًا، وبلغ عدد المحفظين ٨٠ محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال ٤٣٥٠ دارسًا برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، ١٦٠٠ دارس برواق العلوم الشرعية والعربية.