تحصين 20 ألفا و170 طائرا ضد مرض الجلد العقدي في كفرالشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة لتحصين الطيور، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، وتمكنت من تحصين 17170 طائرا ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين 6530 طائرا بلقاح انفلونزا الطيور بأجر، و13000 طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير سوقين و6 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 8000 طائر كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.



كما نظمت مديرية الطب البيطري، ندوات إرشادية عن أهمية الالتزام بالتحصينات الدورية ضد مرض الجلد العقدى، وجدرى الاغنام، والأمراض المشتركة وأهمها السعار والبروسيلا، والحصول على كوب لبن آمن، وأهمية التلقيح الصناعى فى تحسين السلالات الوراثية تكون أكثر مقاومة للأمراض، و أكثر إنتاج الألبان واللحوم كما تم توعية المواطنين فى مختلف الندوات عن اضرار استخدام العبوات الفارغة من المبيدات الزراعية والادوية البيطرية، وأثارها السلبية على صحة الإنسان، بمشاركة الدكتورة ليلى مالك، والدكتورة مرام بلال، والدكتورة إيمان عبدالملك، والدكتورة عزة عبدالله، والدكتورة والدكتورة سمر دغدغ، والدكتورة هبه المغازى، والدكتورة مروة حيدر، والدكتورة دعاء عبدالحى، عبير أشرف.