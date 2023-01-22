جهود أمنية لضبط المتهم بطعن مواطن في قنا

تجري أجهزة البحث الجنائي في قنا، جهودا مكبرة لضبط المتهم بطعن مواطن في مشاجرة نشبت بينهما في مركز الوقف بمنطقة السنابسة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص بآلة حادة "سكين" إثر نشوب مشاجرة بينه، وآخر بمنطقة السنابسة في مركز الوقف.

على الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة صابر.ص، 38 عاماً، بطعن آلة حادة في البطن، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر بمركز الوقف.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وجار ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.