أحد المحامين المفرج عنهم يستقبل عزاء والده بمطروح (صور)

استقبل سعيد عوض، أحد المحامين المفرج عنهم بمطروح اليوم عزاء والده بمقر النقابة الفرعية عقب خروجه من قسم شرطة مطروح، وذلك بحضور نخبة من محامي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والنقابة العامة.

وتوفي والد المحامي سعيد عوض يوم 17 يناير 2023 عقب حبس نجله في قضية محامين مطروح وتم دفنة في غياب نجله وتم استقبال العزاء اليوم بمقر نقابة المحامين بمطروح.

وفي سياق آخر كانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، خروج ال 6 محامين من قسم شرطة مطروح بعد انهاء إجراءات الافراج عنهم وذلك بحضور نقيب محامين مصر ومحامين مطروح والنقابات الفرعية.

جاء ذلك بعد قرار رئيس محكمة جنح مستانف مطروح، والذي جاء نصها حجز دعوى محامين مطروح للحكم لجلسة ۲۰۲۳/۲/۵ ، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مؤقتاً لحين الفصل في الإستئناف والإفراج عن المحكوم عليهم مالم يكن أياً منهم مطلوباً لسبب آخر.

جاء القرار برئاسة المستشار أحمد ميدان، رئيس محكمة جنح مستانف مطروح وبعضوية كلا من المستشار احمد مصطفي والمستشار محمود حنفي والمستشار الهامي طارق وادهم عاكف وكيل النائب العام.

وقال مصدر بنقابة محامين مطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، أن النقيب العام عبدالحليم علام سيقوم بإنهاء إجراءات اخلاء سبيل ال ٦ محامين من قسم شرطة مطروح بحضور عددا من محامين النقابات الفرعية ثم تقديم و اجب العزاء في و فاة و الد سعيد عوض احد المحامين المتهمين في القضية بمنزل عائلته.

وأعلنت نقابة المحامين الفرعية في محافظة مطروح، في بيان اعلامي سابق لها، انه بناء على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، فقد تقرر تشكيل لجنة للدفاع عن محامين مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها اليوم الأحد.