الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 يناير 2023

حديد التسليح
حديد التسليح

يبحث عن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في الأسواق المصرية العديد من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات، لذلك يرصد موقع «الدستور» الإلكتروني لهم الأسعار في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء في الآونة الأخيرة.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 23 يناير 2023

انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 يناير 2023 من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية للحديد والصلب خلال الأسبوع الماضي وهي كالتالي:

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيهًا.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 27350 جنيهًا.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيهًا.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27350 جنيهًا.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27100 جنيه.

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متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27300 جنيه.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيهًا.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه.

متوسط سعر طن سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه.


أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية للأسمنت 1945 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر للأسمنت 1900 جنيه.

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سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل للأسمنت 1870 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي للأسمنت 1975 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان للأسمنت 1935 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء  للأسمنت 1875 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف للأسمنت 1865 جنيهًا.

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أسعار مواد البناء مواد البناء سعر الحديد والاسمنت الحديد والأسمنت سعر الحديد طن حديد التسليح حديد التسليح

رئيس التحرير

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