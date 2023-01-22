الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

«لم يبتلع لسانه».. مدرب شباب زفتى يكشف تفاصيل قصة لاعب بسيون

لحظة علاج اللاعب
لحظة علاج اللاعب

نفى إبراهيم البربري، المدير الفني لمركز شباب زفتى بالغربية، ما تردد عن بلع مهاجم فريق مركز شباب بسيون أحمد جويلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب مركز شباب زفتي، خلال الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الرابعة والذي تنظمه منطقة الغربية لكرة القدم في المباراة التي انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويتصدرها شباب بسيون ومن خلفه مركز شباب سمنود ثم مركز شباب زفتي في المركز الثالث.

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وأكد البربري أنه في كرة مشتركة بين اللاعب المهاجم ولاعب مركز شباب زفتي سقط المهاجم علي الأرض، ففقد وعيه للحظات وهرع الجميع لداخل الملعب، ويؤكد البربري كنت أنا وجهازي الطبي أول من نزل الملعب قبل جهاز بسيون الطبي، ووجدنا اللاعب في حالة من عدم الاتزان ولكن لسانه في مكانه ولكن ارتطام وجهه بالأرض أصابه بشبه ارتجاج.

يضيف البربري، لـ“الدستور”، منظومة الرياضة تقوم في البداية على سلامة اللاعبين قبل التنظيم الرياضي للمباريات، وهناك عدد كبير من اللاعبين توفوا بسبب بلع اللسان خلال السنوات الأخيرة، لذلك جميع لاعبي الفريقين كانوا يتابعون الموقف في اللحظة الأولي ولكن بعد أقل من نصف دقيقة تأكد الجميع أن اللاعب بخير، وهدأت الأمور وتعامل الجهاز الطبي للفريق الضيف مع الأمر.

ويضيف المدير الفني لزفتي: استغرق علاج اللاعب ما يقرب من 3 دقائق داخل الملعب، ومثلهم بالخارج، وعاد الجويلي للملعب وأكمل المباراة ولم يتم حتي استخدام سيارة الإسعاف الموجودة بالملعب، واطمأن عمرو عبد العاطي حكم الدرجة الأولي وحكم اللقاء علي اللاعب قبل إشراكه مرة أخري، ولكن يبدو أن هناك من يريد عمل “بروباجندا جديدة أو تريند” يتصدر به المشهد.

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من جهته، أكد الحكم عمرو عبدالعاطي، حكم لقاء مركز شباب زفتي، ومركز شباب بسيون علي ملعب زفتي، عدم صحة ما تداولته بعد المواقع صفحات الفيس بوك عن بلغ لاعب للسانه ونقله للمستشفي خلال اللقاء الذي أداره علي ملعب مركز شباب زفتي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الرابعة.

ونشرت بعض المواقع عن مدير الجهاز الطبي بفريق مركز شباب بسيون الرياضي الذي تمكنه من إنقاذ لاعب الفريق أحمد الجويلي الذي "بلع لسانه" نتيجة كرة مشتركة بينه وبين لاعب آخر من فريق مركز شباب زفتي.

مدرب شباب زفتي وحكم اللقاء ينفيان تعرض لاعب مركز شباب بسيون لبلع لسانه “الدستور” الدرجه الرابعة التعادل السلبي إبراهيم البربري المدير الفني لمركز شباب زفتي الحكم عمرو عبد العاطي حكم لقاء مركز شباب زفتي

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