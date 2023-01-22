الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محمد شريف يحتفل بهدفيه
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش

محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش
محمد شريف يحتفل بهدفيه فى شباك الزمالك مع نجله فى التتش

رئيس التحرير

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