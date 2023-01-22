الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة الداخلية والمقاولون فى الدورى الممتاز

فريق المقاولون
فريق المقاولون

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون تشكيل فريقه لمباراة الداخلية التي ستبدأ في الخامسة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في افتتاح الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

خط الدفاع ..عمر فايد- أحمد علاء- نور الدين فاروقا.

خط الوسط..لويس إدواردو- أحمد الشيمي- محمد مجلي- جوزيف أوشايا.

خط الهجوم ..عبد الرحمن خالد- فادي فريد- جون أوكولي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عربي ومحمد شوقي غريب وأمير عابد وأحمد عيد ومحمد رزق ومحمد هاني وأحمد عاطف قطة وأمادو نياس ومحمد سالم.

كما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من.

حراسة المرمى.. رضا السيد.

خط الدفاع .. أحمد سيد عبد النبي- محمد نجيب- بركات حجاج- عبد العزيز سيد.

خط الوسط .. مؤمن عاطف- شيميزي كليتشي- محمود طلعت - عبد الله عيسى.

خط الهجوم ..سمير فكري- حسين رجب .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مجدي ومحمود عزت وآلان كيامبادي ومحمد خليفة نصير وأحمد داهش وأحمد الأمور وكريستوفر جون وهشام صبري.

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين و7 تعادلات و5 هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 16 هدفًا وجمع 5 نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على حرس الحدود والتعادل مع الزمالك والبنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16.

ويحتل المقاولون المركز الخامس برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات وهزيمتين وسجل 18 هدفًا ودخل مرماه 14 هدفًا وحقق 44 انتصارًا متتالية على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 27 والتقدم للمركز الثالث  بالتساوي مع بيراميدز في انتظار نتيجة مباراتي بيراميدز مع سموحة والزمالك مع غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل.

يدير المباراة وليد عبدالرازق ويساعده كريم يونس وكريم السعيد ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو وأسامة عبداللطيف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الداخلية المقاولون شوقى غريب رضا شحاتة

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