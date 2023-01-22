الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيئة قناة السويس تنظم احتفالية لأطفال «قادرون باختلاف»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاحتفالية التي نظمها مركز رعاية الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابع للهيئة للاحتفاء بالأطفال من ذوي القدرات الخاصة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بنادي الشاطئ التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

شارك في الاحتفالية، ما يزيد عن ١٥٠ طفلًا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

تأتي الاحتفالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير سبل الدعم لمساندة ذوي القدرات الخاصة عبر إطلاق المبادرات الداعمة لهم  وزيادة التوعية بأهمية دمجهم في المجتمع.

في البداية أكد الفريق ربيع حرص  الهيئة على القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه تجاه دعم ذوي القدرات الخاصة  لتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.

وحث رئيس الهيئة الشباب القادرون باختلاف على استكمال مسيرتهم الملهمة بعد نجاحهم في استثمار اختلافهم نحو تحقيق العديد من النجاحات متمسكين بالأمل والعلم والتفوق لنقل العديد من الرسائل الإيجابية عن مستقبل مصر في ظل اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بتعزيز دمجهم في المجتمع.

وحرص الفريق على الاستماع إلى بعض المواهب الغنائية للأطفال والتقاط عدداً من الصور التذكارية.

شملت فعاليات الحفل فقرات متنوعة من عروض موسيقية وغنائية وعروض العرائس المتحركة وتقديم عدد من الهدايا التذكارية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وأسرهم.

جدير بالإشارة، أن مركز رعاية الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابع للهيئة يسعى إلى توفير الخدمات الصحية لذوي القدرات الخاصة من خلال منظومة شاملة ومتخصصة تمكنهم من الاندماج الكامل في المجتمع، حيث يقدم الخدمات الطبية المتخصصة، وخدمات التربية الخاصة، والتدريب والتأهيل، فضلاً عن خدمات الإرشاد النفسي، كما تتنوع الخدمات المُقدمة لتواكب تطور خدمات التربية الخاصة والخدمات السلوكية من خلال تطبيق أفضل وأحدث البرامج والمقاييس.

كما يهدف المركز إلى تنمية وعي أفراد الأسرة والمجتمع باحتياجات ذوي القدرات الخاصة من خلال إعداد برامج تثقيفية وتدريبية فعّالة تساهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها ذوي القدرات الخاصة وأسرهم.

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