الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين في الإسكندرية

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، في الإسكندرية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة ، وآخر "معاون له"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وعُثر بحوزتهما على هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم"، الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية دجالين الداخلية

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