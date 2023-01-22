الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من قبل مديرية القوى العامل بالفيوم، خلال شهر ديسمبر الماضي، بشأن توفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم ومهاراتهم الحرفية المكتسبة، وذلك من خلال تقرير أعدته هناء محمود عبدالفتاح، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم.

وأشارت مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أن المديرية ـ خلال شهر ديسمبر الماضي ـ وفرت عدد 507 فرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم الحرفية المكتسبة، منها 8 فرص عمل لذوى الهمم، وذلك وفق خطة المديرية للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة، بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه، شاملة التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية اللازمة.

وأضافت، أن مراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالفيوم، تسعي إلي تدريب الشباب على بعض المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل، بالشكل الذي يضمن لهم استغلال فرص العمل المتاحة ويمكنهم من الالتحاق بها، موضحةً أنه تم تنفيذ دورتين تدريبيتين لتعليم التفصيل والخياطة ـ خلال شهر ديسمبر الماضي ـ إحداهما بمقر الوحدة المحلية بقرية مطول التابعة لمركز إطسا، واستهدفت 15 متدربًا ومتدربةً، والأخرى بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، من خلال وحدة التدريب المتنقلة واستهدفت 10 متدربين من الجنسين.

وكشفت مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، أن فرص العمل شملت مجالات الصناعات التحويلية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ومصانع الأعذية، وشركات الأمن، ومندوبين مبيعات، وعمال مخازن، وعمال تعبئة وتشطيب، وعمال إنتاج، وعمال خدمات معاونة بالمؤسسات والمدارس الخاصة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق دائم مع شركات ومصانع القطاع الخاص، لتوفير فرص العمل وعلى الراغبين في التقدم لشغلها التوجه لمكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالفيوم، أو مكاتب التشغيل التابعة لها بمراكز المحافظة المختلفة، بالقرب من محل إقامتهم تسهيلا عليهم.

محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية القوى العاملة فرص عمل بالقطاع الخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص

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