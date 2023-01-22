الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يكرم الفائزين في مسابقة أعياد الطفولة للفنون المسرحية

التكريم
التكريم

كرَّم محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بيني سويف، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات الفائزين في  مسابقة أعياد الطفولة للفنون المسرحية لعام 2023/2022 على مستوى الجمهورية بحضور محمد رمضان، مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز تعليم بني سويف بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة  تفعيل دور الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات ورعاية الموهوبين.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدًا على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية والتي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من مواصلة التفوق، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمبدعين وتعمل على رعايتهم وصقل مهاراتهم وذلك لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية.

ووجّه محمد عبدالتواب الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيناس أحمد، موجه عام التربية المسرحية ومديري المدارس الفائزة في المسابقات المتمثلة في الشروق الرسمية للغات والقومية الخاصة والشهيد محمد مرزوق الإعدادية.

الطلاب والطالبات الفائزين بالمركز الثالث للمرحلة الإعدادية هم: تسنيم حسن صلاح، وحماس أحمد سيد وروضة مختار رجائي وحبيبة وليد مصطفى وجميعهن بمدرسة الشهيد محمد مرزوق محمد، وإيمان خالد سيد وعلي محمود علي، وريتال حسين منير وعبد الرحمن وليد عبد العزيز طلاب مدرسة الشروق الرسمية للغات، ومحمد أيمن صلاح الدين وأحمد محمود فؤاد وفريدة مصطفى وجنا محمد أحمد طلاب مدرسة القومية الخاصة.

اكتشاف الموهوبين الأنشطة الطلابية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المركز الثالث على مستوى الجمهورية بني سويف

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