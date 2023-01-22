برلماني: مصر تمتلك مقومات سياحية غير مستغلة

قال النائب فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك ثلثيِّ آثار العالم، مطالبًا بتنظيم مؤتمر للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل الترويج للسياحة في مصر والعمل على تطوير ورفع كفاءة القطاع، كما أشار إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية غير عادية إلا أنها غير مستغلة ويجب النظر إلى هذا الأمر بشكل أكثر جدي.

جاء ذلك في كلمة للنائب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلبيِّ مناقشة عامة الطلب الأول المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن خطـة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

أما الطلب الثاني مقدم من النائبة ريهام عفيفي، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر، وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.

بدورها، طالبت سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق حملة للتوعية بالسياحة وكيفية التعامل مع السائح فى مصر، كما أشارت إلى أهمية تشجيع أنواع مختلفة من السياحة مثل السياحة العلاجية، وكذلك سياحة تصوير الأفلام.

وأضافت الحداد: «ينبغى تمهيد الطرق والأرصف بشكل أفضل خاصة فى المناطق السياحية»، كما طالبت بضرورة وجود دعايا كافية للسياحة في مصر، موضحة أنه لا توجد دعاية كافية في المطارات المصرية للترويج للسياحة.