إحلال وتجديد 32 محطة مياه نقالي خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب أنه جارِ الإحلال والتجديد لعدد 32 محطة مياه نقالى، والتي توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجاري.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان اعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وانه تم توفير المهمات والادوات الخاصة باعمال الاحلال والتجديد وجارى اعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة ان المحطات الجارى اعمال الاحلال والتجديد بها يبلغ عددها 32 محطة منها محطة بمركز طهطا ومحطتى مياه بمركز جهينة و 7 محطات بمركز اخميم وعدد 8 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة بمركز المنشاة و 3 محطات بمركز ساقلتة و 6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.

كانت نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورشة عمل "مواصفات الجودة الايزو 2015/9001" تمهيدا لحصول القطاعات الادارية بالشركة عليها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واشار ان ورشة العمل تستمر حتى 18 يناير الجارى وانه يشارك بورشة العمل مسئولى القطاعات والادارات المستهدف حصولها على الشهادة خلال العام الحالى والتى تتمثل فى قطاع الموارد البشرية والادارة العامة لشئون مجلس الادارة والادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وادارة دعم النزاهة.

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب ان الحصول على شهادة الايزوا يضمن تاهيل العاملين ورفع كفائتهم ووضع المعايير والإجراءات القياسية فى التشغيل بمختلف الإدارات الادارية والفنية والتجارية وتاهيل العاملين بتلك القطاعات مهنياً وعملياً باستخدام احدث الاساليب التكنولوجية فى الادارة والاداء لتقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ولتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.